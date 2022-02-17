شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: المحاولات الإسرائيلية بحي "الشيخ جراح" تقوض فرص السلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت مصر جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لتهجير الفلسطينيين من منازلهم في حي"الشيخ جراح"، وتغيير الهوية الديمغرافية للقدس الشرقية، مؤكدًة أن تلك الممارسات تمثل انتهاك للمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، على ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووقف هدم المنازل ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية وبمدينة القدس الشرقية؛ مبينة أن استمرار تلك الإجراءات الأحادية تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام المنشود في المنطقة.

وأشارت إلى أنها تُتابع ببالغ القلق أحداث العنف التي يشهدها حي "الشيخ جراح" بالقدس الشرقية والتي يتعرض خلالها المواطنون الفلسطينيون لممارسات استفزازية واعتداءات من شأنها تأجيج التوتر في مدينة القدس.