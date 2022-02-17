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الناتو: ندعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها ونساعدها بالمعدات والأسلحة

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الدمام - شريف احمد - • الأقمار الصناعية تراقب حشود روسيا العسكرية على حدود أوكرانيا

قال أمين عام حلف الناتو ، أن الحلف يدعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها ويساعدها عبر المعدات والأسلحة، مضيفا أنه إذا اعترفت روسيا بـ"دونيتسك" و"لوغانسك" فسيكون انتهاكا لاتفاقيات مينسك . وأوضح أن الحلف مستعد للحوار مع روسيا حول الأزمة الأوكرانية.

وقال : قلقون من محاولة روسيا تقديم الادعاءات لشن هجوم على أوكرانيا ، والحلف يدرك كافة المعلومات الروسية المضللة التي تبثها لغزو أوكرانيا ، موضحا أن الأقمار الصناعية تراقب حشود روسيا العسكرية على حدود أوكرانيا ، وهناك عناصر من الاستخبارات الروسية تنشط داخل أوكرانيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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