شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو: ندعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها ونساعدها بالمعدات والأسلحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الأقمار الصناعية تراقب حشود روسيا العسكرية على حدود أوكرانيا

قال أمين عام حلف الناتو ، أن الحلف يدعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها ويساعدها عبر المعدات والأسلحة، مضيفا أنه إذا اعترفت روسيا بـ"دونيتسك" و"لوغانسك" فسيكون انتهاكا لاتفاقيات مينسك . وأوضح أن الحلف مستعد للحوار مع روسيا حول الأزمة الأوكرانية.

وقال : قلقون من محاولة روسيا تقديم الادعاءات لشن هجوم على أوكرانيا ، والحلف يدرك كافة المعلومات الروسية المضللة التي تبثها لغزو أوكرانيا ، موضحا أن الأقمار الصناعية تراقب حشود روسيا العسكرية على حدود أوكرانيا ، وهناك عناصر من الاستخبارات الروسية تنشط داخل أوكرانيا.