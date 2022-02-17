أوكرانيا: ضربة مدفعية شنتها قوات مدعومة من روسيا تصيب روضة أطفال

17 فبراير , 2022 كييف: اتهم الجيش الأوكراني القوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا اليوم الخميس، بإطلاق قذائف على قريةٍ في منطقة لوهانسك أصابت روضة أطفال.

وقال الجيش إنّه لم تقع إصابات.

واتهم انفصاليون مدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا في وقتٍ سابقٍ، القوات الحكومية بفتح النار على أراضيهم أربع مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وقالوا إنهم يحاولون معرفة ما إذا كان أي شخص قد أصيب أو قُتل.

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