بيلاروسيا: مستعدون لاستقبال اسلحة نووية في حال وجود خطر غربي

وقال لوكاشنكو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البيلاروسية، "إذا اقتضت الحاجة.. سننشر أسلحة نووية، لا بل أسلحة نووية فائقة، أسلحة واعدة، دفاعا عن أراضينا".

وكانت روسيا وبيلاروسيا قد بدأتا في العاشر من الشهر الجاري، تدريبات عسكرية مشتركة تستغرق 10 أيام، وسط مخاوف مستمرة من غزو روسي لأوكرانيا.



وأمس الأربعاء، أكدت بيلاروسيا، أن "جميع الجنود الروس المتواجدين على أراضيها في إطار المناورات العسكرية الواسعة النطاق، سيغادرون البلاد مع الانتهاء المرتقب لهذه التدريبات في العشرين من شباط الجاري.

وقال وزير الخارجية البيلاروسي، فلاديمير ماكي، في مؤتمر صحفي "لن يبقى جندي روسي واحد، ولا قطعة واحدة من المعدات العسكرية في بيلاروس بعد إجراء المناورات مع روسيا"، في وقت زاد فيه هذا الانتشار العسكري المخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا".

