برشلونة يتلقى انباء سارة بشأن فاتي

وفي ذات السياق، أكد الطاقم الطبي في برشلونة بأنه "ما زال لا يوجد جدول زمني محدد لعودته وأن استعادة خدماته في مباراتي الفريق ضد ريال مدريد وإشبيلية ما زالت محل شك".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012