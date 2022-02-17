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برشلونة يتلقى انباء سارة بشأن فاتي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت التقارير الطبية بأن "اللاعب يمارس برنامج علاجي في العاصمة الإسبانية مدريد وأنه يتمتع بمشاعر جيدة بشأن التعافي".

وفي ذات السياق، أكد الطاقم الطبي في برشلونة بأنه "ما زال لا يوجد جدول زمني محدد لعودته وأن استعادة خدماته في مباراتي الفريق ضد وإشبيلية ما زالت محل شك".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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