شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل الاتهامات بين المتمردين والحكومة الأوكرانية بشأن هجمات وقذائف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

تبادل المتمردون الأوكرانيون الاتهامات مع القوات الحكومية الأوكرانية بشأن إطلاق القذائف على مواقع الجانبين اليوم.

وذكرت وسائل إعلام، أن متمردين مدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا اتهموا قوات حكومة كييف باستخدام قذائف هاون لمهاجمة مناطق تحت سيطرتهم.

وقال المتمردون «القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت بصورة فجة نظام وقف إطلاق النار، مستخدمة أسلحة ثقيلة تنص اتفاقيات مينسك على ضرورة سحبها».

من جهتها، نفت قوات الحكومة الأوكرانية هذه الاتهامات، مؤكدة أنه «رغم حقيقة أن مواقعنا تعرضت لإطلاق نار بأسلحة محظورة، منها مدفعية عيار 122 ملليمتراً، فإن القوات الأوكرانية لم تفتح النار ردا على ذلك».

وتقوم روسيا منذ أكثر من شهر بحشد أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وتطالب حلف شمال الأطلسي بعدم قبول كييف عضوا به.

فيما ويهدد الغرب موسكو بعقوبات جديدة إذا هاجمت أوكرانيا، فيما تنفي روسيا التخطيط لأي هجوم.