انت الان تتابع خبر محافظة عراقية تعلن العثور على آثار تعود للحقبة العباسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مفتشية آثار محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، العثور على آثار تعود للحقبة العباسية في قضاء سامراء، فيما وجهت طلباً لوزارة الإعمار.