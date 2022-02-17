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محافظة عراقية تعلن العثور على آثار تعود للحقبة العباسية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مفتشية آثار محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، العثور على آثار تعود للحقبة العباسية في قضاء سامراء، فيما وجهت طلباً لوزارة الإعمار.
وقال مفتش آثار المحافظة سعد جاسم الخزرجي للوكالة الرسمية إنه "تم العثور على آثار وجدار أثري وزخارف "جصية" تعود للفترة العباسية في منطقة حي المعتصم داخل مركز مدينة سامراء"، مبيناً، أن "المكتشفات الأثرية تبينت بعد العمل بمشروع المجاري".

وأضاف الخزرجي "طالبنا وزارة الإعمار ورئيس الوحدة الادارية لقائممقامية سامراء والشركة المنفذة بايقاف العمل في المشروع لوجود مكتشفات أثرية جديدة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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