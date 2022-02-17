انت الان تتابع خبر ارتفاع مُلفت.. القضاء يكشف إحصائية 'صادمة' لحالات الزواج بزوجة ثانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب تقرير نشرته الصحيفة واطلعت عليه الخليج 365، فإن "عدد الدعاوى المعروضة على مكاتب البحث الاجتماعي في عام 2021 قد زاد عن عام 2020 حيث بلغت (148236) دعوى عام 2021 فيما كانت في عام 2020 ( 115063)".وأرجع التقرير هذه الزيادة الى "عدة اسباب منها اجتماعية تتمثل بـعدم توفر السكن والخلافات العائلية واسباب اقتصادية وكذلك الزواج المبكر والسكن المشترك مع اهل الزوج ما يؤدي الى تدخل الاهل في حياة الزوجين بشكل سلبي وكذلك اعتماد الزوج مادياً على أهله والخيانة الزوجية بسبب الانترنت، والسكر الشديد وتناول الحبوب المخدرة وغيرها من الأسباب".

وأضاف ان "مجموع الدعاوى المعروضة لمحاكم الاحوال الشخصية في رئاسات محاكم الاستئناف بلغت ( 148236) لعام 2021 دعوى حسم منها (119663) دعوى حيث جاءت رئاسات استئناف (النجف وكركوك وذي قار وواسط والمثنى وكربلاء الاتحادية) بنسبة حسم 100% فيما تلتها رئاسة استئناف القادسية بنسبة حسم (96%) اما المرتبة الثالثة فقد كانت لرئاسة استئناف البصرة الاتحادية بنسبة حسم ( 94%)".



وفيما يتعلق بدعاوى الصلح في رئاسات محاكم الاستئناف كافة لعام 2021 بين التقرير، أن "مجموع دعاوى الصلح لعام 2021 بلغ (6903) دعوى فيما بلغت دعاوى الابطال ( 20917) منوهة الى ان "أكثر من 50% من دعاوى الابطال هي دعاوى صلح وذلك عند إقامة الدعوى واجراء التبليغ في مكتب البحث الاجتماعي يقوم الباحث الاجتماعي بمعرفة المشاكل التي أقيمت من اجلها ويحاول تذليلها وفي اليوم المحدد لإجراء البحث الاجتماعي لا يحضر المتداعيان".

واشار الى ان "رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية احتلت المرتبة الاولى اذ كان عدد دعاوى الصلح ( 1269) دعوى فيما جاءت رئاسة استئناف الكرخ الاتحادية بالمرتبة الثانية بعدد دعاوى الصلح ( 1041) دعوى وجاءت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية بالمرتبة الثالثة بعدد (817)".

أما حجج الاذن بالزواج الثاني فقد بين التقرير ان "عدد حجة الاذن بالزواج الثاني في رئاسات محاكم الاستئناف الاتحادية بلغت في عام 2020 (5710) حجة فيما بلغت في عام 2021 (7022) حجة"، مشيرا الى ان "السبب وراء ارتفاع هذه المعاملات يرجع إلى جملة أسباب منها عدم الإنجاب والرغبة في زيادة النسل وخاصة في المناطق الريفية ومرض الزوجة الأولى وأيضا تحسن الحالة المعيشية لدى بعض الأفراد".

وبحسب مختصين فقد ارتفعت ظاهرة العنوسة بشكل متزايد بالسنوات الأخيرة في العراق، لعدة أسباب، منها تردي الوضع الاقتصادي للشباب وارتفاع نسبة البطالة وعدم استقرار البلد أمنياً وسياسياً، ورفض الشباب فكرة الاستقرار في بلد متقلب الأحوال، وفكرة العديد من الشباب بالهجرة الى الغرب.

كما أن ارتفاع تكاليف ومتطلبات الزواج وعدم مراعاة أهالي الفتيات ظروف الشباب والبحث عن المظاهر الباذخة، مع تجاهل كيفية تأمين الشباب هذه المطالب، يشكل سبباً آخر لارتفاع نسب العنوسة.