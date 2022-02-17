أخبار الطقس غدا الجمعة في مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت الأرصاد الجوية المصرية من تقلبات شديدة في طقس غدا الجمعة في مصر، حيث تشهد البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع رياح شديدة.



وتبدأ حالة عدم استقرار الطقس مساء الجمعة، وتستمر حتى الأحد، حيث يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر، مع انخفاض الحرارة ونشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارًا من الإثنين القادم يعود الاستقرار في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء.

وفيما يلي استعراض لحالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة

حالة الطقس في مصر الجمعة 18 فبراير/ شباط:

أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة بنسبة حدوث 30-40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، تمتد وتكون خفيفة على الوجه البحري على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتبلغ درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 درجة للكبرى والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 17 درجة للكبرى والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 25 درجة للكبرى والصغرى 16، وفى شمال الصعيد 20 درجة للكبرى والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 25 درجة للكبرى والصغرى 10 درجات.

حالة الطقس في مصر السبت 19 فبراير/ شباط:

أمطار متوسطة متوقعة بنسبة 60% على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتبلغ درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 درجة للكبرى والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 17 درجة للكبرى والصغرى 11، وفى جنوب سيناء 22 درجة للكبرى والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 18 درجة للكبرى والصغرى 7، وفى جنوب الصعيد 22 درجة للكبرى والصغرى 10 درجات.

أمطار متوسطة بنسبة 60-40% على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة متوقعة بنسبة 30-40% على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتبلغ درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 درجة للكبرى والصغرى 11، وفى السواحل الشمالية 18 درجة للكبرى والصغرى 12، وفى جنوب سيناء 23 درجة للكبرى والصغرى 14، وفى شمال الصعيد 20 درجة للكبرى والصغرى 7 وفى جنوب الصعيد 25 درجة للكبرى والصغرى 10 درجات.