تايلند تغيّر اسم عاصمتها إلى "كرونج ثيب مها ناخون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مكتب الجمعية الملكية التايلندية أول أمس الثلاثاء عن تغيير الاسم الرسمي لعاصمة المملكة، من بانكوك إلى كرونج ثيب مها ناخون (Krung Thep Maha Nakhon)، بحسب وسائل إعلام محلية.



وأوضح مكتب الجمعية الملكية في تايلند، أن اسم «بانكوك» سيبقى معترفاً به، ولن يدخل الاسم الرسمي الجديد حيز التنفيذ حتى يدقق من لجنة تدقيق مشاريع القوانين، التي ستأخذ في الاعتبار ملاحظات وزارة الخارجية.

ووافق مجلس الوزراء التايلندي، أول أمس الثلاثاء، على مشروع بشأن الأسماء المحدثة للدول والأقاليم والمناطق الإدارية والعواصم، على النحو الذي اقترحه مكتب الجمعية الملكية.

وتلغي مسودة الإعلان إعلان رئيس الوزراء بشأن أسماء الدول والأقاليم والمناطق الإدارية والعواصم بتاريخ 9 نوفمبر 2001.

في نفس الإعلان، قامت الجمعية الملكية التايلاند أيضًا باعتماد أسماء جديدة لعدد من الدول والعواصم حول العالم، بينها، كوالالمبور والعاصمة الإيطالية روما، ونيبال.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة راتشدا داناديريك أمس الأربعاء إنه لم يتغير شيء في تسمية العاصمة، ولن يتم استخدام الاسم التايلندي كرونج ثيب مها ناخون إلا كاسمه الرسمي، موضحة على صفحتها على فيسبوك أن اسم بانكوك سيظل معروفًا بوضعه بين قوسين.