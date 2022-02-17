شكرا لقرائتكم خبر عن توصيات من "المستأجرين" لـ"النواب" قبل مناقشة الإيجار القديم .. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد "برلمانى"، أحد إصدارات ”الخليج 365”، تفاصيل مذكرة توضيحية التى تقدمت بها "لجنة الدفاع عن مستأجرين القدامى"، إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، التى تكشف فيها عن بعض الحلول والاقتراحات بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم فى ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا. وإلى نص التقرير كاملا..

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