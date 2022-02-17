شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة هندية ترفض دخول طالبات مسلمات للاختبار إلا بعد نزع الحجاب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

في ظل تصاعد الأزمة التي افتعلها الحزب الهندوسي الحاكم في الهند حول ارتداء الحجاب، والقمع الذي تمارسه السلطات الهندية على أكثر من 200 مليون مسلم، منع رئيس جامعة في الهند الطالبات المسلمات المرتديات للزي الإسلامي (الحجاب) من دخول الجامعة ومن أداء الامتحان.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الطالبات وهن واقفات يتحدثن مع مدير الجامعة الذي منع دخولهن إلا أن يخلعن الحجاب.

ويظهر الفيديو أن الطالبات اعترضن على هذا الوضع المهين، ولم يلبين طلبه على خلع حجابهن؛ مؤكدين أنه يحرمهن من حقهم في أداء الامتحان، إلا أنه كما يظهر في الفيديو لم يلق لطلبهن بالا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه هاشتاق “الهند تمنع الحجاب” وهاشتاق “الهند تضطهد المسلمات” تفاعلاً كبيراً، بالتزامن مع قضية الطالبات المحرومات من دخول المدارس والجامعات في الهند بسبب الحجاب.

وكانت منظمات ودول إسلامية عدة أعلنوا أن ما يحدث اليوم من إجبار لنساء المسلمين على خلع الحجاب هو إجبار للمرأة على التخلي عن دينها وهويتها.

وأن الحجاب فريضة إسلامية نص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية وهو ستر للمرأة وصون لكرامتها وعفتها، كما إنه إعلان منها للعالم أجمع أنها امرأة تعظم دينها وتلتزم بأوامر الله عز وجل.

وأكدوا أن هذه الممارسات المشينة من السلطات الهندية تعد انتهاكا للقوانين الدولية، ولمواثيق حقوق الإنسان، والتي تضمن للأفراد حرية التعبير عن معتقداتهم الدينية وهو ما أكدته المنظمات المعنية بذلك.