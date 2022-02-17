وزارة الطاقة الإسرائيلية توافق على ضخ الغاز إلى مصر عبر الأردن

16 فبراير , 2022
حقل غاز قرب ساحل قيسارية
قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي ستضخ إلى مصر عبر مسار جديد يمر عن طريق الأردن بنهاية فبراير/ شباط.
أضافت الوزارة أنه تمت الموافقة على المسار الجديد بسبب زيادة الطلب في مصر التي تنتج الغاز بنفسها لكنها لا تزال بحاجة لواردات من حقل غاز ليفياثان البحري الإسرائيلي. ويمد الحقل نفسه الأردن بالغاز.
وقالت الوزارة إن ما بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب من الغاز ستضخ إلى مصر عبر المسار الجديد في 2022، مضيفة أنه من المحتمل أن تزيد الكمية إلى أربعة مليارات متر مكعب في الأعوام المقبلة.
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