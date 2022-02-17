انت الان تتابع خبر بعد الإمارات... دولة عربية نحو تقليل أيام العمل الأسبوعية! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كرّست الثورة الصناعية الجزء الأكبر من حياة الإنسان إلى العمل. إلّا أن الدراسات أثبتت التناسب العكسي بين عدد ساعات العمل وإنتاجية العامل وكذلك الاستثمارات.

من هنا يأتي الاتجاه العالمي إلى تقليل عدد أيام وساعات العمل الأسبوعية.



في هذا السياق، أعلن وزير الموارد البشرية السعودية أحمد الراجحي أن المملكة تدرس تغيير نظام العمل إلى 4 أيام عمل و3 ايام إجازة أو 4 أيام ونصف مقابل يومين ونصف يوم إجازة في الإسبوع لتكون جاذبة للمستثمرين وخلق فرص العمل.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن بدأت الإمارات العربية المتّحدة، منذ الأول من كانون الثاني الماضي دبي، باعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل حتى الـ12 ظهرا.



يذكر أن رؤية دولة الإمارات بقرار نظام العمل الجديد جاءت لتعزيز موقعها في التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال، وترسيخ موقعها على خريطة العالم الاقتصادية، وكمركز للأعمال هو الأنشط والأكثر كفاءة وفاعلية من نوعه في المنطقة.