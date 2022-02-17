ديانا كرزون: الشرطة استدعت زوجي ليلة زفافي (فيديو)

وقالت ديانا، ببرنامج "معكم منى الشاذلي": "أنا اتجوزت أيام الـ كورونا، ومكنش فيه تجمعات ولا حفلات وقتها، بحسب قرارات الحكومة الأردنية، وزفوني الزفة الأردنية".

وتابعت: "فجأة خلال التقاط صور الزفاف دون وجود أي معازيم، اقتحمت الشرطة الحفل، واستدعوا زوجي، رغم أنه مكانش حد موجود من أهالينا، وكنت بعيط وقتها".

وأضافت: "الشرطة عرفوا بالحفل بتاعي من خلال السوشيال ميديا، والصور والفيديوهات اللي انتشرت وشافوها.. بس معرفش هما عرفوا مكاننا إزاي؟، وكنت متوترة ليلة زفافي بسبب ما حدث مع زوجي".

يذكر أن آخر أعمال ديانا كرزون، أغنية "لفلفني" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات عمر ساري، ألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.