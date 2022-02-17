انت الان تتابع خبر حكومة كربلاء المحلية تواصل حركة الإعمار والبناء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تعتمد الحكومة المحلية في كربلاء مدة لا تتجاوز المئة وخمسين يوما في انجاز المشاريع الخدمية حيث شملت حركة الاعمار بالمحافظة توفير السكن للمواطنين وبناء المدارس بعد سنوات من التلكؤ.

ثماني عشرة ساعة وأقل من مئة وخمسين يوما هذه المدة هي ماتعتمدها حكومة كربلاء لأنجاز المشاريع في المحافظة مما ادى الى اكمال معظم المشاريع الحيوية والتي كانت متكلئة لسنوات بسبب نقص الاموال.



حركة الأعمار السريعة في كربلاء امتدت لتشمل مشاريع مهمة تتعلق بتوفير السكن للمواطنين وبناء مدارس فضلاً عن توسعة المحافظة والتخلص من الأختناقات في المدينة القديمة.

رغم المهاترات السياسية التي تحصل في البلاد ألا أن محافظة كربلاء المقدسة لم تتأثر وواصلت حركة الأعمار والبناء وأكمال المشاريع الحيوية التي تخدم المواطن.