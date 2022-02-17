المملكة السعودية تدرس تقليل أيام العمل في الأسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن وزير الموارد البشرية السعودي أحمد الراجحي أن المملكة تدرس حالياً تقليل أيام العمل بالأسبوع إلى 4 أيام عمل و3 أيام إجازة.



وأوضح الراجحي، خلال مؤتمر صحفي، أن الهدف من نظام العمل الجديد أن تكون المملكة جاذبة للمستثمر ولسوق الوظائف.

وقال الراجحي أثناء المؤتمر الدوري للتواصل الحكومي: "نظام العمل نظام يدرس الآن والهدف من هذا النظام هو أن تكون المملكة العربية السعودية جاذبة للمستثمرين" .

وأضاف : امس كما يهمنا عدد تحديد ساعات وأيام العمل يهمنا أن يكون السوق جاذبًا للمستثمرين ويخلق وظائف.

وتابع : "فنحن اليوم حريصون على أن يكون النظام الجديد يكون جاذب للوظائف ولخلق الوظائف وبالتالي خلق فرص أكثر تساعد على توظيف أبنائنا.

وكشف الراجحي عن أن عدد السعوديين في سوق العمل وصل لأكثر من مليون و 900 ألف سعودي شاب وشابة، مؤكد أن هذا يعد رقما تاريخيا وغير مسبوق، وهذا وجه البوصلة لرؤية المملكة 2030.