اخبار العالم

اليوم.. فرنسا تعلن سحب قوتي برخان وتاكوبا من مالي

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم.. فرنسا تعلن سحب قوتي برخان وتاكوبا من مالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا، اليوم الخميس، انسحاب العمليتين العسكريتين لمكافحة المتطرفيين برخان وتاكوبا من مالي بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري في باماكو.

وقال بيان مشترك، إن "الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوفرة" وأن الدول قررت "الانسحاب المنسق" من مالي، مؤكدة في الوقت نفسه "رغبتها في مواصلة التزامها بمنطقة" الساحل حيث ينشط متطرفون إسلاميون.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا