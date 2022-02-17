شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم.. فرنسا تعلن سحب قوتي برخان وتاكوبا من مالي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا، اليوم الخميس، انسحاب العمليتين العسكريتين لمكافحة المتطرفيين برخان وتاكوبا من مالي بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري في باماكو.



وقال بيان مشترك، إن "الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوفرة" وأن الدول قررت "الانسحاب المنسق" من مالي، مؤكدة في الوقت نفسه "رغبتها في مواصلة التزامها بمنطقة" الساحل حيث ينشط متطرفون إسلاميون.