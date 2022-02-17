شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تتهم روسيا بالهجوم على قرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

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قال الجيش الأوكراني، الخميس، إن قوات روسية أطلقت النار على قرية في منطقة لوهانسك شرقي البلاد.



وذكر مصدر دبلوماسي لرويترز أن مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا سجلوا عدة وقائع قصف على طول خط التماس بين المتمردين المدعومين من روسيا والقوات الحكومية في شرق أوكرانيا اليوم الخميس.

وقال الانفصاليون في وقت سابق إن قوات كييف قصفت أراضيهم بقذائف المورتر، مما أدى إلى تصعيد التوتر وسط مواجهة بين روسيا والغرب. واتهمت الحكومة الأوكرانية بدورها المتمردين باستخدام المدفعية