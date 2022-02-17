حلف الناتو يبحث خطط "ردع روسيا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ناقش وزراء دفاع دول حلف الأطلسي (ناتو) خططاً للردع الإضافي ضد روسيا في وقت لاحق امس الأربعاء، في بروكسل، على خلفية الأزمة الأوكرانية.



ويرسل حلفاء الناتو مزيداً من السفن والطائرات المقاتلة والقوات إلى أوروبا الشرقية، مع وضع قوات أخرى في حالة تأهب.

كان الحلف قد نشر أربع مجموعات قتالية من القوات متعددة الجنسيات في إستونيا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم عام 2014.

وبالإضافة إلى تعزيز الوحدات الحالية، يخطط الحلف أيضاً لإنشاء مجموعات قتالية جديدة على الجناح الجنوبي الشرقي المواجه لروسيا، على الرغم من مطالب موسكو بعكس هذا التوسع باتجاه الشرق.

وعرضت فرنسا بالفعل قيادة مجموعة قتالية جديدة في رومانيا.

ولا تزال الخطط الخاصة بوحدات الناتو الجديدة الأخرى غير واضحة، لكن المصادر الدبلوماسية تشير إلى أن الإجراءات الروسية سوف تتطلب على الأرجح تغييرات طويلة الأجل في عمليات نشر قوات الناتو.

ويقول دبلوماسيون إن بعض أعضاء الناتو المتاخمين لروسيا أو أوكرانيا يشعرون بالتهديد.

ومن المتوقع أن يعلن الحلفاء الثلاثين في اجتماع وزراء الدفاع في بروكسل عن نيتهم لإجراء مراجعة ذات صلة في الأسابيع المقبلة.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت إن القرار بشأن التعديلات الدائمة يجب أن يتخذ "ليس في الوضع الحالي"، بل في غضون شهور "بعد فحص وتدقيق مكثف للوضع في ذلك الوقت".