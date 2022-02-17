دعم من الولايات المتحدة لمكافحة الألغام في موريتانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

منحت الولايات المتحدة الأمريكية، منظمة " مكافحة الألغام" غير الحكومية في موريتانيا، مليون دولار لمواصلة مكافحة الألغام في البلاد.



وقالت السفيرة الأمريكية في موريتانيا، سينيثيا كيرشت، إن الدعم المالي المذكور سيساعد في بناء مكان لتخزين الذخيرة في موريتانيا، ومنع الانفجارات غير المخطط لها التي قد تسبب إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأشادت بالعمل، الذي وصفته بالمهم، الذي يقوم به الجيش الموريتاني ومنظمة مكافحة الألغام غير الحكومية، لتدمير الذخيرة المنتهية الصلاحية والخطيرة.

وأجرت السلطات الموريتانية على مدار السنوات الماضية حملات واسعة لتطهير البلاد من الألغام التي تغطي مساحات واسعة في الشمال الموريتاني.

وتشير تقديرات حكوميات أن الألغام قد تسببت في مقتل قرابة 400 شخص خلال العقود الماضية، كما تسببت في إعاقة مئات الأشخاص.