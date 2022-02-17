وسائل إعلام تكشف إجلاء المهاجرين الأفغان من أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن مجموعة تضم 44 أفغانيا سبق أن قامت أوكرانيا بإجلائهم من أفغانستان في سبتمبر عام 2021، تم إجلاؤهم حاليا من أوكرانيا.



ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله: "تم أمس الأربعاء إجلاء جديد لمجموعة تضم 44 أفغانيا سبق أن قام العسكريون الأوكرانيون بسحبهم من أفغانستان إلى كييف في سبتمبر الماضي".

وأضافت الصحيفة أن 9 عائلات توجهت على متن طائرة تابعة لشركة "" إلى الدوحة حيث سيتم إعداد وثائقهم للدخول المحتمل إلى الأراضي الأمريكية.

وشنت حركة طالبان في أغسطس عام 2021 هجوما مكثفا على القوات الحكومية الأفغانية، ودخلت في 15 أغسطس العاصمة كابل. وبعد ذلك مباشرة جرى من مطار كابل الذي كان تحت سيطرة العسكريين الأمريكيين، إجلاء جماعي لمواطني الدول الغربية والأفغان المتعاونين معهم. وفي نهاية شهر أغسطس الماضي غادر آخر العسكريين الأمريكيين مطار كابل، مما وضع نهاية للتواجد العسكري الأمريكي الذي استمر 20 عاما، في أفغانستان.