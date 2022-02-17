الحكومة المصرية تنفي طرح لقاحات كورونا في الصيدليات.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نفى مجلس الوزراء المصري صحة الأنباء عن طرح لقاحات كورونا في الصيدليات، وأكد أن اللقحات متوفرة في المراكز المخصصة لها حصرا، والتي سبق وأعلنت عنها وزارة الصحة.



وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان إلى أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت أنباء بشأن توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الصيدليات، وأضاف أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، ونفت تلك الأنباء.

ونقل المركز عن وزارة الصحة تأكيدها "أنه لا صحة لتوفير لقاحات فيروس كورونا في الصيدليات، وأن لقاحات فيروس كورونا بمختلف أنواعها يتم توفيرها وإتاحتها فقط داخل المراكز المخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى نقاط التطعيم الثابتة في محطات المترو والقطارات والأسواق التجارية، والقوافل الطبية المتنقلة".

وأشارت إلى أن هذه الأماكن يتوافر بها تجهيزات خاصة لحفظ اللقاحات غير متوفرة في الصيدليات، نظرا لظروف تخزينها التي تتطلب طرق خاصة للحفاظ على صلاحيتها من التلف.

وأكدت الوزارة أن الفريق الطبي الموزع على تلك المراكز مدرب على كيفية تلقيح المواطنين، بشكل آمن ومهني، لضمان أمان وفعالية اللقاح لجميع المواطنين