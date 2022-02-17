الرئيس الصيني يدعو هونغ كونغ لاحتواء تفشي كرونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

دعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حكومة هونغ كونغ المحلية إلى احتواء تفشي فيروس كورونا كأولوية قصوى.



وذكرت صحف هونغ كونغ المحلية الموالية لبكين، إن الرئيس الصيني أعرب عن مخاوفه بشأن الزيادات الأخيرة في الإصابات بكورونا في المدينة، داعيا إلى احتواء تفشي كوفيد -19 كأولوية قصوى.

وأصدر شي تعليماته لقادة المدينة بـ"حشد كل قواها البشرية ومواردها، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية"، لضمان سلامة وصحة مواطنيها وتحقيق الاستقرار في المجتمع.

وأضاف: "إن السلطات المركزية والحكومات المحلية الصينية الأخرى يجب أن تقدم دعمها الكامل ومساعدتها لحكومة هونغ كونغ في جهودها لاحتواء تفشي المرض".

وأعربت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، عن "امتنانها العميق" لقلق الرئيس الصيني، متعهدة بأن تتبع حكومتها تعليمات الزعيم الصيني لتحقيق الاستقرار والسيطرة على الجائحة.