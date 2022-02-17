أوكرانيا تنفي قصف مواقع لانفصاليين شرقي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

نفت القوات الحكومية الأوكرانية اليوم الخميس الاتهامات باستهداف مواقع انفصالية في شرق البلاد.



وقال الضابط المسؤول عن التواصل مع وسائل الإعلام لرويترز عبر الهاتف "على الرغم من حقيقة أن مواقعنا تعرضت لإطلاق نار بأسلحة محظورة، منها مدفعية عيار 122 ملليمترا، فإن القوات الأوكرانية لم تفتح النار ردا على ذلك".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن نحو عشر قوافل من القوات الروسية غادرت شبه جزيرة القرم اليوم الخميس بعد استكمال التدريبات هناك.

جاء ذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية روسية والتي لم تذكر إلى أين اتجهت القوات.

وقالت روسيا هذا الأسبوع إن بعض وحداتها أكملت تدريبات في مناطق متاخمة لأوكرانيا وعادت إلى قواعدها.