شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية للحكومة بإنشاء أبليكيشن خاص بوزارة الشباب والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس الشيوخ، فى جلسته العامة يوم الإثنين الماضى، للحكومة توصيات تقرير لجنة الشباب والرياضة بالشيوخ عن اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد رمضان بشأن إنشاء أبلكيشن خاص بوزارة الشباب والرياضة، وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميا والتفاعل المباشر مع المواطنين.

ويهدف الاقتراح إلى ترجمة رؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي للدولة في كافة الميادين، وأهمية التثقيف الرياضي وإنشاء كود ریاضي تعريفي بكافة الألعاب وقوانينها وضرورة إعداد سلسة برامج رياضية تعتمد على رفع كفاءة ممارسة الرياضة البدنية ورفع كفاءة البنية الهيكلية للطفل والشاب المصري واستدامة تواصل الوزارة مع الشباب من خلال استحداث حوافز تشجيعية من خلال تلك المنصة الرقمية، وكذلك تسهيل إجراءات اكتشاف المواهب من خلال هذا التطبيق وربطها بالقنوات المستهدفة بهؤلاء الموهوبين مع ضرورة تسويق إنجازات الدولة بصفة مستمرة في قطاع الشباب والرياضة من خلال هذا التطبيق.

كما يهدف إلى رسم خريطة تعريفية لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية وما يقدمه كل مركزمن تلك المراكز، والتعرف على احتياجات مراكز الشباب.

وأضاف، هذا التطبيق من شأنه العمل على ترويج أنشطة الوزارة من خلال استدامة التفاعل مع الشباب، وكذلك العمل على التسويق الجيد للألعاب الفردية من خلال تسليط الضوء على أهميتها وما وصلت إليه الرياضة العالمية تجاه هذه الألعاب خصوصا أن جمهورية مصر العربية بها أبطال عالم في الألعاب الفردية، مع ضرورة ربط هذا التطبيق بقاعدة بيانات الشباب المصري.

والذي سيسمح للدولة بالتحليل الدوري لهذه البيانات ووضع الخطط المناسبة لتطلعات الشباب،والعمل على إعادة هيكلة سبل التعامل مع الشباب المصري بخصوص الألعاب الإلكترونية واستحداث أسلوب مبتكر لربط الرياضة البدنية بالألعاب الإلكترونية

وأكدت اللجنة أهمية إنشاء ابلكيشن خاص بوزارة الشباب والرياضة

وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقمية والتفاعل المباشر مع المواطنين استنادا إلى رؤية وإرادة القيادة السياسية، وأهمية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ضمن مسارات العمل والبناء للجمهورية الجديدة، وصولا لتحسين كفاءة مؤسسات الدولة في إطار المحاور الرئيسية لرؤية مصر 2030، بحيث يصبح التحول الرقمي القوى الدافعة الأولى للارتقاء بكفاءة المؤسسات نظرا لإسهامه المباشر في تعزيز عناصر البناء المؤسسي وكذلك تسهيل إتاحة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحسين

جودة تلك الخدمات وكذلك تعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية ومكافحة الفساد