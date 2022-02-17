معه 19 هاتفا.. ضبط مسجل خطر بحوزته كيلو جرام شابو وهيروين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

نجحت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الخميس، في ضبط مسجل خطر، بحوزته كمية من المواد والأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائه، وعدد من الهواتف المحمولة من متحصلات عملائه المتعاطين.

جرى التحفظ على المضبوطات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

بداية الواقعة عندما وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج اتجار "محمود. ت" 28 عامًا عاطل ويقيم دائرة مركز سوهاج والمسجل بأرشيف قسم مكافحة المخدرات "اتجار بالمواد المخدرة" والسابق اتهامه في 7 قضايا "سرقة، تحرش بأنثى، اتجار بالمواد المخدرة" في المواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب استئذان النيابة العامة، استهدفت مأمورية من ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج المتحرى عنه المذكور أسفرت عن ضبطه، وبحوزته 59 كيس مختلف الأحجام لمادة الشابو المخدر يزنوا حوالي 750 جرام، 83 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر يزنوا حوالي 250 جرام، وقطعتين لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالي 10 جرام، و10 أقراص لعقار الكبتاجون المخدر.

كما ضبط بحوزة المتهم 11 قرصا لعقار الابتريل المخدر، و12 لمبة زجاجية، وعدد 2 جنيه عملة ورقية ملفوفة وورقة قصديرية ملفوفة "أدوات تعاطي مخدر الهيروين"، وعدد 2 ميزان حساس، وأدوات تجهيز تذاكر مخدر الهيروين "طبق ومعلقة حديدية بهما آثار مخدر الهيروين"، وعدد 18 هاتف محمول مختلف الماركات متحصلات من عملائه المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة، وهاتف محمول، وعدد 2 سلاح أبيض "سنجة"، 250 جنيهًا جنيهًا.

بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار واللمبات الزجاجية لتعاطي مخدر الشابو، والأدوات لتعاطي مخدر الهيروين عن طريق الاستنشاق، والميزان لوزن المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة متحصلات من عملائه المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم، والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.