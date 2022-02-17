سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يواصل الارتفاع مع بداية التعاملات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، بسبب صعود المعدن بالبورصات العالمية.

وكان سعر جرام الذهب صعد 4 جنيهات خلال تعاملات أمس.

وقال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن بعض المستهلكين اتجهوا إلى شراء المشغولات الذهبية والسبائك للاحتفاظ بها كملاذ آمن خلال فترة ارتفاع الذهب لمستويات كبيرة في الأيام الماضية.

وأضاف ميلاد أن سعر الذهب بالسوق المحلي خلال الفترة المقبلة مرهون بالسعر بالبورصات العالمية، والتوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا خلال الفترة المقبلة.

وارتفع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال العام الماضي بنسبة 42%، مقارنة بعام 2020، مدفوعًا بتراجع سعر الذهب عالميًا والتعافي الاقتصادي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وبلغ حجم الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال العام الماضي 27.9 طن، مقارنة بـ 19.7 طن في 2020، بارتفاع نسبته 42%.

وخلال الربع الرابع في عام 2021 ارتفع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر بنسبة 15% ليسجل 6.8 طن مقارنة بـ 5.9 طن في نفس الربع في 2020، مدفوعًا بتراجع كبير في سعر الذهب عالميًا خلال هذه الفترة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 544 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 699 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 816 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 932 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 6528 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

صعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من جلسة اليوم الخميس، إلى 1875 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.30%، في الساعة 9:21 صباحًا، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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