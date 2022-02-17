بالصور.. ضبط نصف طن لحوم فاسدة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

ضبطت لجنة من مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية مساء الأربعاء، لحوما ومصنعات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن 450 كيلوجرام، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.

وترأس اللجنة الدكتور هاني شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وبرفقته المهندسة مروة زهران رئيس مجلس ومدينة شبين الكوم وأطباء إدارة المجازر وتفتيش اللحوم ومكتب الأغذية بشبين الكوم.

وجاءت الخطوة بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وتكليفاته للدكتور إبراهيم أبو الغار وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، بعمل لجان يومية لضبط الأسواق وتنقيتها من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.