قطفوها من الحقل.. تسمم 3 طالبات تناولن خضروات دون غسلها بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 3 طالبات بتسمم، اليوم الخميس، عقب تناولهن خضروات من أحد الحقول دون غسلها، بجهينة شمالي محافظة سوهاج.

جرى نقل المصابات للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إشارة من المستشفى المركزي بصول كل من "بسملة. ع" 15 عامًا طالبة، "أسماء. ي" 15 عامًا طالبة، "آلاء. ا" 15 عامًا طالبة "صديقتي الأولى"، وتقيمون دائرة المركز مصابين بإعياء وقيئ، ادعاء تناول طعام منزلي فاسد، وجرى تحويلهن لمستشفى سوهاج العام.

وأفادت المصابات أنه أثناء تواجدهن بجوار منزل الأولى تناولن بعض الخضراوات من أحد الحقول المرشوشة بالمبيد الزراعي "دون غسلها"، ما نتج عنه إصابتهن، ونفوا الشبهة الجنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.