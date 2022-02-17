بالصور – "دهب" تشهد إقبالا سياحيا على أماكن الغوص والرياضات المائية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

شهدت مدينة دهب بجنوب سيناء، اليوم الخميس، إقبالًا من الأفواج السياحية العالمية والداخلية، وذلك عبر رحلات "اليوم الواحد"، على مناطق الغوص، والشواطئ للممارسة رياضة "الكيت سيرف"، ورحلات السفاري والتخييم.

جاءذلك وسط إجراءات احترازية، وضوابط السلامة الصحية سواء كانت داخل الفنادق، أو المواقع السياحية.

وشهدت منطقة اللاجونا زحامًا كبيرًا من السياح لممارسة رياضة الغوص، والرياضات المائية المختلفة خاصة الطائرات الشراعية، لكون هذه الرياضة من الرياضات الممتعة التي تعتمد على سرعة الرياح، وتتميز دهب باستمرار الرياح على مدار 280 يومًا في السنة ما بين رياح متوسطة وسريعة، لكونها محاطة بالجبال التي تعمل على ظهور الضغط المنخفض بأماكن والمرتفع بأخرى، ما يجعله جوا مناسب لممارسة رياضة الويند سيرف، والكايت سيرف بها.

وقال أحد أصحاب المنتجعات السياحية بدهب، إن المدينة دهب تمتلك العديد من الإمكانيات التي تؤهلها لتصبح من أولى المدن السياحية في ممارسة الرياضات البحرية، لذا تشهد إقبال الآلاف من السائحين من مختلف جنسيات العالم، خاصة من هواة ركوب الأمواج، والتزلج على الماء باستخدام الطائرات الشراعية.

وأوضح أن مدينة دهب تشهد خلال هذه الفترة إقبالًا سياحيًا من جنسيات مختلفة، منها البرازيل، وأمريكا، وألمانيا، وفرنسا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وروسيا، وإسبانيا، وغيرها من الجنسيات الأوربية والعربية، إضافة إلى الزائرين المصريين.