القيادة تهنئ رئيس جامبيا بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية جامبيا، الرئيس آداما بارو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

من جانبه بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية جامبيا، آداما بارو بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جامبيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.