بالفيديو.. عودة عشرات الدبابات الروسية لقواعدها من الحدود الأوكرانية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 10:16 صباحاً - منذ 32 دقيقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نحو عشر قوافل من القوات الروسية غادرت شبه جزيرة القرم اليوم الخميس بعد استكمال التدريبات هناك.

جاء ذلك وفق ما نقلته وسائل إعلام رسمية روسية والتي لم تذكر إلى أين اتجهت القوات.

وقالت روسيا هذا الأسبوع إن بعض وحداتها أكملت تدريبات في مناطق متاخمة لأوكرانيا وعادت إلى قواعدها.

الوزارة نشرت أيضاً مقطعا مصورا لوحدات عائدة من الحدود الأوكرانية، حيث عبر قطار يقل معدات عسكرية تابعة لوحدات المنطقة العسكرية الجنوبية جسر القرم في طريقه إلى نقاط تمركزها الدائم.

لكن مسؤولا أمريكيا في البيت الأبيض، أكد أن روسيا نشرت 7 آلاف جندي إضافي على حدودها مع أوكرانيا.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “روسيا قد تختلق ذريعة زائفة لغزو أوكرانيا في أي لحظة”.

ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله: مزاعم روسيا “كاذبة” بشأن سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا وقد زادت من حشدها العسكري هناك.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتز، قد طالبا روسيا بخطوات عملية لخفض التصعيد مع أوكرانيا.

ويعبّر الغربيون منذ أسابيع عن قلقهم من خطر حصول غزو روسي وشيك بعدما حشدت موسكو أكثر من 100 ألف جندي عند الحدود الأوكرانية وأجرت تدريبات عسكرية عدة، في وضع متفجر تسبّب بأسوأ أزمة بين الغرب وموسكو منذ انتهاء الحرب الباردة.

وبعد أسابيع من التصعيد أعلنت روسيا التي تنفي أي خطط للهجوم على أوكرانيا، الثلاثاء والأربعاء، سحب جزء من قواتها، إلا أن الغربيين يقولون إنه لم يروا ذلك على أرض الواقع.