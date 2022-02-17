شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: 10 أرتال عسكرية غادرت “القرم” بعد التدريبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أفادت فضائية “العربية”، قبل قليل، أن نحو 10 أرتال عسكرية روسية غادرت شبه جزيرة القرم بعد انتهاء التدريبات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية نشرت أمس الأربعاء، مقطع فيديو للدبابات ومركبات عسكرية تغادر شبه جزيرة القرم عبر جسر للسكك الحديدية بعد مناورات، مضيفة أن بعض القوات سيعود أيضا إلى قواعده.

كما أعلنت موسكو سحب بعض قواتها من مناطق قريبة من أوكرانيا، الثلاثاء، إلا أن تلك الخطوات تلقى تشكيكاً، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أكثر من 150 ألفا لا يزالون يحتشدون قرب حدود أوكرانيا.

وانزلقت قوى عالمية في واحدة من أعمق الأزمات في العلاقات بين الشرق والغرب‭‭ ‬‬منذ عقود، وهي تتصارع على النفوذ في فترة ما بعد الحرب الباردة، وعلى إمدادات الطاقة، وتريد موسكو منع جارتها السوفيتية السابقة من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العسكري.