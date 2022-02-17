الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة الصفراء بصعدة

16 فبراير , 2022 حررت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، مواقع جديدة في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء محافظة صعدة.

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مواقع شرقان وتباب العزابي والهديبي، في عملية هجوم خاطفة أسفرت عن مقتل وجرح العديد من الميليشيا الحوثية التي كانت تتمركز في تلك المواقع».

وأضاف المصدر: «إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت بشكل دقيق تعزيزات الميليشيات الحوثية وقصفت التحركات القادمة من مناطق الميليشيا».



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