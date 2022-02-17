اخبار العالم

المرور توجه نداءً هاما للمواطنين بشأن لوحات المركبات - عاجل

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر المرور توجه نداءً هاما للمواطنين بشأن لوحات المركبات - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، طباعة جميع لوحات المركبات في بغداد والمحافظات.
وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بمتابعة مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي، تم طباعة كافة لوحات المركبات بمجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات".

واضافت مديرية المرور مخاطبةً المواطنين، "بأمكانكم المراجعة لأستلام وتثبيت لوحات تسجيل مركباتكم".

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا