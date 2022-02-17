انت الان تتابع خبر المرور توجه نداءً هاما للمواطنين بشأن لوحات المركبات - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، طباعة جميع لوحات المركبات في بغداد والمحافظات.
وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بمتابعة مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي، تم طباعة كافة لوحات المركبات بمجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات".
واضافت مديرية المرور مخاطبةً المواطنين، "بأمكانكم المراجعة لأستلام وتثبيت لوحات تسجيل مركباتكم".
واضافت مديرية المرور مخاطبةً المواطنين، "بأمكانكم المراجعة لأستلام وتثبيت لوحات تسجيل مركباتكم".