المرور توجه نداءً هاما للمواطنين بشأن لوحات المركبات - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بمتابعة مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي، تم طباعة كافة لوحات المركبات بمجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات".

واضافت مديرية المرور مخاطبةً المواطنين، "بأمكانكم المراجعة لأستلام وتثبيت لوحات تسجيل مركباتكم".

