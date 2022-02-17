انت الان تتابع خبر القبض على متهمين بالسرقة وآخرين بحيازة المخدرات في بغداد - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على عدد من المتهمين بينهم متهم بسرقة ٧ ملايين دينار وشخصين اخرين يستقلون دراجة نارية لقيامهم باطلاق العيارات النارية في الفضاء مع ضبط سلاح غير مرخص بحوزتهم.
وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "ومن جهة اخرى القبض على متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة مع ادوات لتعاطي المخدرات و (134) متسولاً ضمن العاصمة بغداد"؟
وتابعت، "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً".
وتابعت، "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم اصولياً".