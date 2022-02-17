انت الان تتابع خبر القبض على متهمين بالسرقة وآخرين بحيازة المخدرات في بغداد - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، القبض على عدد من المتهمين بينهم متهم بسرقة ٧ ملايين دينار وشخصين اخرين يستقلون دراجة نارية لقيامهم باطلاق العيارات النارية في الفضاء مع ضبط سلاح غير مرخص بحوزتهم.