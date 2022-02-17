اليوم الخميس اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يعقد قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس، قبيل قمّتهم المقرّرة مع قادة دول إفريقية، محادثات غير رسمية للبحث في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف حدّة أزمة أوكرانيا، وفق ما أفاد ناطق باسم التكتل الأربعاء.



وقال الناطق باسم الاتحاد باريند ليتس على تويتر "قبل قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي المقررة غداً، سيعقد أعضاء المجلس الأوروبي اجتماعاً غير رسمي مدته ساعة عند الساعة 12,30 (11,30 ت غ) بشأن التطورات الأخيرة المرتبطة بروسيا وأوكرانيا".

ويكثّف الأوروبيون جهودهم الدبلوماسية مع الكرملين فيما يستعدون لفرض عقوبات جديدة إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وبعد أسابيع من التوترات بين روسيا والغرب، أعلنت موسكو الثلاثاء بدء انسحاب عشرات الآلاف من الجنود الروس المنتشرين على الحدود الاوكرانية منذ أشهر، لتعلن الأربعاء انتهاء المناورات العسكرية ورحيل بعض القوات الروسية من شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو في العام 2014.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ في مستهلّ اجتماع لوزراء الدفاع في دول الحلف في بروكسل "لم نرَ أيّ خفض للتصعيد على الأرض. على العكس يبدو أن روسيا تواصل تعزيز وجودها العسكري (...) لا يزال بإمكان روسيا غزو أوكرانيا بدون سابق إنذار، الإمكانات جاهزة" إضافة إلى أكثر من مئة ألف جندي.

من جانبه، حضّ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال روسيا على "اتخاذ إجراءات ملموسة للتهدئة لأن هذا شرط لحوار سياسي صادق".

وحذّر الأربعاء أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ من أنّه "لا يمكننا أن نحاول إنجاح الدبلوماسية فيما الجانب الآخر يحشد القوات".

وقال وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل الموجود أيضاً في ستراسبورغ إن الاتحاد الأوروبي "مستعدّ للمشاركة في المناقشات" مع روسيا لكنّه أيضاً "مستعدّ للردّ" بعقوبات كبيرة.