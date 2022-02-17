شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسون يرى "أدلة قليلة" على سحب القوات الروسية من الحدود الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الأربعاء على وجود "أدلة قليلة" على انسحاب قوات روسية من الحدود الأوكرانية، وفق ما أورد بيان لمكتبه.



وقال متحدث باسم داونينغ ستريت في البيان إن جونسون وغوتيريش خلصا إلى أن أي غزو روسي لأوكرانيا ستكون له عواقب "كارثية"، وقرّرا مواصلة العمل معاً لإيجاد "حلّ دبلوماسي عاجل" و"تجنّب تصعيد عسكري كارثي وأزمة إنسانية".