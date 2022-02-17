شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن تؤكد أن المحادثات النووية الإيرانية في مراحلها الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الأربعاء، إن الولايات المتحدة "في خضم المراحل النهائية" من المحادثات غير المباشرة مع إيران التي تستهدف إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 والذي يحد من أنشطة طهران النووية.



وأضاف برايس للصحافيين، مشيراً إلى الاتفاق النووي "هذه في الحقيقة المرحلة الحاسمة التي سيكون عندها بمقدرونا تحديد ما إذا كانت العودة للامتثال بخطة العمل الشاملة المشتركة وشيكة أم لا".