أستراليا تصنف حماس منظمة إرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت أستراليا الخميس اعتزامها تصنيف حركة حماس الفلسطينية بجناحيها العسكري والسياسي منظمة إرهابية، لتصبح آخر دولة غربية تقدم على هذه الخطوة.



وأدرجت كانبيرا سابقا كتائب القسام لحماس على قائمتها للإرهاب، لكن التصنيف الجديد يشمل المنظمة بأسرها.

وتسيطر حماس حاليا على قطاع غزة وقد تعهدت بـ"تحرير" القدس بالقوة ونفذت بشكل متكرر هجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وقالت وزيرة الشؤون الداخلية الاسترالية كارين أندروز خلال الإعلان عن تصنيف 8 منظمات "آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى التي أدرجت في القائمة اليوم مقلقة للغاية، ولا مكان في أستراليا لعقائدها البغيضة".

وسيضع التصنيف قيوداً على تمويل حركة حماس وأي نوع من أنواع دعمها، وبعض الأنشطة للحركة قد تصل عقوبتها إلى السجن 25 عاماً.

وأضافت أندروز "من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل أيضاً المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال".