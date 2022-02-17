قصف صاروخي إسرائيلي لمحيط دمشق.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

استهدف قصف صاروخي إسرائيلي فجر اليوم الخميس، نقاطاً قرب دمشق، وفق الإعلام الرسمي السوري، في ثاني استهداف من نوعه لمحيط العاصمة السورية في الشهر الجاري.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية عن مصدر عسكري، تنفيذ "العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض أرض من منطقة الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق".

وذكرت الوكالة أن الضربة أدت "لوقوع بعض الخسائر المادية".

ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الإسرائيلي "استهدف موقعاً عسكرياً لقوات النظام" قرب دمشق.