شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 414.9 مليون، والوفيات إلى 6.210 ملايين، حتى صباح الخميس، وفقا لوكالة رويترز.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

سجلت وزارة الصحة المصرية 2101 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة، الأربعاء، انخفاضا من 2117 إصابة و56 وفاة، الثلاثاء.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء هو 461299، من ضمنهم 393254 حالة تم شفاؤها و23519 حالة وفاة".

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، تسجيل 147734 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 1085 وفاة.

وبذلك تكون البرازيل قد سجلت 27 مليونا و806786 حالة إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 640774، وفقا لبيانات الوزارة.

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الأربعاء، تسجيل 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 822 أمس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و157001.

كما أعلنت تسجيل 13 وفاة جديدة مقابل 18 الثلاثاء، لترتفع أعداد الوفيات في المملكة بسبب كوفيد-19 إلى 15833.

وتستبعد وزارة الصحة المغربية تخفيف قيود كورونا في الوقت الحالي، وتربطها بتسريع عمليات التلقيح خاصة الجرعة الثالثة، حيث قالت إن 75 في المائة من المغاربة تخلفوا عن التلقيح بالجرعة الثالثة.

اتفق المستشار الألماني أولاف شولتس مع زعماء الولايات الاتحادية، الأربعاء، على تخفيف قيود فيروس كورونا في الربيع، لكنه شدد على أن الجائحة لم تنته بعد.

وقال شولتس للصحفيين بعد اجتماع مع قادة الولايات "بعد هذين العامين الطويلين، نستحق أن تتحسن الأوضاع مجددا بطريقة ما، ويبدو أن هذا بالضبط ما نراه أمامنا".

وذكر شولتس أن التفاؤل بشأن وضع كوفيد-19 لا يعني أن الجائحة انتهت، حيث لا يزال من الممكن توقع أن يسوء الوضع في الخريف والشتاء أو تظهر سلالات جديدة.

وأضاف "لن نتصرف بتراخ مع كل ما نراه من تفاؤل وثقة هنا. لهذا علينا أن نقول بوضوح إن الجائحة لم تنته بعد".

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 13 مليونا و35941 بعد تسجيل 235626 إصابة جديدة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 120728 بعد تسجيل 261 وفاة جديدة.

أعلنت وزارة الصحة في الهند، الخميس، ارتفاع إجمالي الإصابات بكوفيد-19 إلى 42.75 مليون بعد تسجيل 30757 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بسبب المرض ارتفع إلى 510413 بعد تسجيل 541 وفاة جديدة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الخميس، تسجيل 92 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الأربعاء، انخفاضا من 102، الثلاثاء.

وقالت اللجنة في بيان إن 35 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 46 قبل يوم.

وسجلت الصين 32 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 28 في يوم الثلاثاء. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى الأربعاء 107288 إصابة مؤكدة بالفيروس.