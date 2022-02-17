الولايات المتحدة عن موسكو: أضافت 7 آلاف جندي على حدود أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول أمريكي إن روسيا أضافت 7 آلاف جندي إلى قواتها المحتشدة على طول الحدود الأوكرانية في الأيام القليلة الماضية، رغم تأكيد موسكو سحب قواتها.



ونقلت شبكة سي إن إن عن المسؤول الذي لم تكشف هويته، أن هذه الزيادة تجعل تأكيد روسيا الانسحاب "كاذباً"، وشدد على أن "انفتاح الرئيس فلاديمير بوتين العلني على الدبلوماسية، هو ستار".

ورفض حلف شمال الأطلسي الأربعاء مزاعم روسيا سحب قواتها من منطقة الحدود الأوكرانية وأعلن خططاً محتملة لتمركز قوات حليفة جنوب شرقي أوروبا، في خطوة من شأنها إثارة غضب موسكو.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ للصحافيين: "يبدو أن روسيا تواصل الحشد العسكري، ما نراه هو أنهم زادوا عدد القوات، وهناك المزيد من القوات في طريقها".

وأضاف ستولتنبرغ أن الحلف "لم يلاحظ أي خفض للتصعيد على الأرض" رغم تصريحات روسيا عن سحب القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وأشارت روسيا لأول مرة الثلاثاء إلى أنها ستقلل وجودها في المناطق القريبة من أوكرانيا، حيث حشدت ما يزيد على 100 ألف جندي ومعدات في الأسابيع القليلة الماضية حسب الحلف، ما أثار مخاوف من غزو محتمل.

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو سحب وحدات من القوات الروسية المشاركة في المناورات الجارية في شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014، مشيرة إلى أنها عادت إلى قواعدها.