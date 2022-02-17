الخزانة الأمريكية تكشف عن تداعيات عالمية للعقوبات على موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن فرض الغرب لعقوبات منسقة ضد روسيا إذا غزت أوكرانيا ستكون له حتماً "تداعيات عالمية".



وقالت يلين: "نريد بالطبع أن تتكبد روسيا الكلفة الاكبر"، مضيفة "لكننا نلاحظ أنه ستكون هناك بعض التداعيات العالمية لهذه العقوبات".

ومع حشد روسيا لقواتها على الحدود مع أوكرانيا، يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن العمل مع حلفاء بلاده للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة، لكنه واصل تحذير موسكو من عواقب وخيمة لأي هجوم عسكري على جارتها أوكرانيا.

وأكدت يلين أن الرئيس "كان واضحاً بأننا نعتزم فرض كلفة كبيرة على روسيا إذا غزت أوكرانيا".

ولفتت الى أن وزارة الخزانة تحضر بالتنسيق مع حلفاء أوروبيين مجموعة من العقوبات المالية يمكن أن تستهدف "أفراداً أو شركات" روسية و"بالتأكيد يمكن أن تشمل ضوابط على الصادرات".

ووصفت يلين الإجراءات بـ "حزمة كبيرة للغاية من العقوبات ستكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد الروسي".

لكنها أقرت بمخاوف من "التأثيرات المحتملة على أسواق الطاقة، بالنظر إلى أهمية دور روسيا المصدّر للنفط للأسواق العالمية والغاز الطبيعي لأوروبا".

وقالت إن الإدارة الأمريكية "تعمل مع حلفائنا الأوروبيين في محاولة لحمايتهم قدر الإمكان من أي تأثيرات مفرطة" بضمان "استمرار تدفق النفط والغاز الطبيعي إلى أوروبا".

ووسط احتمالات نشوب حرب وتهديدات بوقف روسيا لإمدادات الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في الأسابيع الماضية ليصل سعر البرميل إلى 96 دولاراً الأربعاء، أعلى مستوى له منذ 2014.

أما أسعار الغاز الطبيعي فكانت أكثر تقلباً، لكنها ارتفعت أيضاً في الأسبوع الماضي بعد انخفاض في وقت سابق هذا الشهر.