شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو ينفي انسحاب القوات الروسية من حدود أوكرانيا.. وأمريكا تكشف عن مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أن روسيا لا تزال تحافظ على قوات هجومية كبيرة على الحدود مع أوكرانيا، فيما كشف البيت البيت الأبيض، عن أن روسيا أضافت 7 آلاف جندي على حدود أوكرانيا.

وكشف ستولتنبرغ أن روسيا لديها حشود عسكرية في أوروبا تعد الأكبر منذ الحرب الباردة.

إلى ذلك؛ قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم (الخميس)، إن روسيا «عززت» وجودها على الحدود مع أوكرانيا بما لا يقل عن «سبعة آلاف عسكري» وصل بعضهم الأربعاء، واصفا إعلان موسكو سحب قسم من قواتها بأنه «كاذب».

وقال المسؤول الأميركي «تقول روسيا إنها تريد إيجاد حل دبلوماسي لكن أفعالها تشير إلى عكس ذلك».

من جانبه أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن هذه القوات التي يقدر عددها «بأكثر من 150 ألف جندي لا تزال في وضع يشكل تهديداً». وأضاف: «يجب أن نعطي كل الفرص للدبلوماسية».

من جهة أخرى، أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، ستلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن السبت.

وأضاف: «ستكون فرصة حقيقية للتأكيد على التزامنا بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها».