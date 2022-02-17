شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء على 6 إرهابيين خلال عملية أمنية في بلوشستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضت قوات الأمن الباكستانية على ستة إرهابيين مطلوبين خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن قوات الأمن نفذت عملية بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية في منطقة "بوليدا" بإقليم بلوشستان. وأضاف البيان أن قوات الأمن داهمت موقع للإرهابيين في تلك المنطقة، وقضت على ستة منهم خلال تبادل إطلاق النار، مشيراً إلى أن الإرهابيين الذين قُتلوا كانوا متورطين في الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات الأمن في منطقة "كيش" بإقليم بلوشستان. كما أوضح البيان أن قوات الأمن عثرت على مخبأ للإرهابيين وصادرت منه كمية من الأسلحة والذخيرة.