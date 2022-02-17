شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء الرحلات الجوية في ألمانيا بسبب «يلينيا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضت ألمانيا لرياح عاصفة، وسقطت أشجار وألغت السلطات رحلات جوية مع وصول العاصفة "يلينيا" في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن سرعة الرياح بلغت 120 كم في الساعة خلال نصف ساعة في جبل بروكن، أعلى قمة بشمال ألمانيا بجبال هارتس فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكانت أقصى سرعة في تلك الفترة 152 كيلومترا في الساعة.

وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات من الطقس الشديد من مساء الأربعاء إلى مساء الخميس في النصف الشمالي من البلاد.

وألغت شركة لوفتهانزا 20 رحلة جوية كإجراء احترازي.

وأثرت الأشجار التي أسقطتها الرياح على السفر بالقطار في بعض المناطق، بما في ذلك بين بريمن وهامبورج وفي منطقة دورتموند.