شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» يبحث في أوضاع الحدود الأوكرانية مع « غوتيريش» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء أمس اتصالًا هاتفيًا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبحث الأزمة على الحدود الأوكرانية. وجدد الجانبان خلال الاتصال التأكيد على مسؤولية الدول في التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة ووحدة أراضي أعضاء الأمم المتحدة، كما اتفقا على مواصلة العمل معًا بشكل وثيق للتوصل إلى حل دبلوماسي عاجل وتجنب تصعيد عسكري كارثي وأزمة إنسانية.