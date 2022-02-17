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«جونسون» يبحث في أوضاع الحدود الأوكرانية مع « غوتيريش»

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الدمام - شريف احمد - أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء أمس اتصالًا هاتفيًا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبحث الأزمة على الحدود الأوكرانية. وجدد الجانبان خلال الاتصال التأكيد على مسؤولية الدول في التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة ووحدة أراضي أعضاء الأمم المتحدة، كما اتفقا على مواصلة العمل معًا بشكل وثيق للتوصل إلى حل دبلوماسي عاجل وتجنب تصعيد عسكري كارثي وأزمة إنسانية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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