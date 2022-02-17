انت الان تتابع خبر أسعار النفط تعاود الإنخفاض والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2% بالمئة في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، بعد أن قالت كل من فرنسا وإيران إن الأطراف على وشك التوصل إلى توافق لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 مع قوى عالمية.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.50 دولار بما يعادل 2.7 بالمئة إلى 91.16 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:58 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلق على زيادة 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.
وانخفض خام برنت 2.43 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 92.38 دولارا، بعدأن أنهى تعاملات اليوم السابق على ارتفاع 1.6 بالمئة.
وانخفض خام برنت 2.43 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 92.38 دولارا، بعدأن أنهى تعاملات اليوم السابق على ارتفاع 1.6 بالمئة.