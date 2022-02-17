أسعار النفط تعاود الإنخفاض

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.50 دولار بما يعادل 2.7 بالمئة إلى 91.16 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:58 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلق على زيادة 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

وانخفض خام برنت 2.43 دولار أو 2.6 بالمئة إلى 92.38 دولارا، بعدأن أنهى تعاملات اليوم السابق على ارتفاع 1.6 بالمئة.

